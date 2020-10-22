В 26 больницах Петербурга установят памятные доски в честь медиков, погибших во время пандемии

На сегодняшний день в Петербурге официально погибшими от ковида признаны 38 медиков. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в Петербурге официально погибшими от ковида признаны 38 медиков. Фото: pixabay.com

Губернатор Северной столицы Александр Беглов предложил сделать мемориальные таблички в память погибших в пандемию врачей. Инициативу главы города поддержали коллективы 26 медицинских учреждений.

Причем памятные доски увековечат имена не тольк тех, кто погиб от ковида, но всех медиков, ушедших в этот период по какой-либо причине. Об этом заявил заместитель председателя городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана, чьи слова передает телеканал 78.ru.

Стену памяти, стихийно образовавшуюся на Малой Садовой улице, в ведомстве предлагают переместить в Музей гигиены неподалеку, либо в Музей политической истории на Петроградке. В этом случае комитет планирует опираться на мнение горожан и родственников погибших. Вопрос установки памятника жертвам пандемии COVID-19 пока находится на стадии обсуждения, принимать решение также будут в соответствии с мнением петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали высокую смертность от коронавируса среди горожан.