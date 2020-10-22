В Смольном объяснили высокую смертность от коронавируса в Петербурге

Северная столица остается одним из самых неблагоприятных регионов по эпидемиологической обстановке. Так, от последствий коронавирусной инфекции на 22 октября в городе скончалось 3 533 пациента.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, однако, объяснили, что такой уровень летальности в период пандемии является средним по стране. Специалисты утверждают, что статистически рассчитывать смертность верно по процентному отношению числа погибших к общему числу инфицированных.

Между тем, исходя из этой схемы, Северная столица лидирует по количеству смертей от нового заболевания с показателем в 6,46%. Второе место занимает Республика Дагестан, где на данный момент процент летальных случаев среди коронавирусных больных составляет 4,8%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин гордится достижениями российских медиков и граждан в борьбе с COVID-19.