Малышева рассказала о «суперпродуктах» против коронавируса

Известный врач и телеведущая Елена Малышева назвала три «суперпродукта», которые помогут избежать осложнений в случае заражения коронавирусом нового типа.

По словам Малышевой, как правило, тяжелую форму коронавирусной инфекции подхватывают люди, у которых диагностируется нехватка витамина D, цинка и селена. Поэтому, чтобы предупредить возможные развития осложнений, следует включить в рацион продукты, содержащие эти микроэлементы.

В этот список специалист включила печень трески, которая является лучшим источником витамина D, сырые устрицы, так как они содержат цинк, а также бразильский орех — он способен усиливать макрофаги, уничтожающие вирусы, а также снижает риск образования тромбов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малышева уделяла отдельное внимание продуктам, которые могут, наоборот, привести к тромбозу.