Церемония вручения Grammy пройдет 31 января 2021 года

Престижная музыкальная премия Grammy была учреждена в 1958 году американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS). Очередная торжественная церемония её вручения назначена на 31 января 2021 года.

Информация о дате мероприятия появилась в четверг, 22 октября, на сайте академии. Это будет 63-я по счету церемония. Награду присудят лучшим исполнителям в 84 различных номинациях. Номинантов на получение одной из самых важных и престижных премий огласят через месяц, 24 ноября.

В сообщении NARAS отмечается, что транслировать вручение «Грэмми» в формате высокой четкости и с объемным звуков будет телекомпания CBS. Начало мероприятия запланировано на 4:00 1 февраля по московскому времени. Напомним, что предыдущая, 62-я церемония награждения, прошла 26 января 2020 года.

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