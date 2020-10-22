В Петербурге начался кинофестиваль «Влюбленные в искусство»

На базе Открытой киностудии «Лендок» в Северной столице в четверг, 22 октября, стартовал фестиваль документального, игрового и анимационного кино под названием «Влюбленные в искусство».

Ежегодно проводящийся Международный кинофестиваль стал четвертым по счету. Участниками мероприятия стали не только режиссеры, актеры и сценаристы, но и представители социально-ответственного бизнеса и некоммерческих мероприятий, о чем уведомляют организаторы фестиваля.

В 2020 году конкурсный отбор прошел 41 фильм из более чем 300 присланных заявок от режиссеров разных стран: России, Украины, Белоруссии, Киргизии, Индии, Китая, Швеции и многих других. Фестиваль начался сегодня, 22 октября, а закрытие запланировано на воскресенье, 24 октября.

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