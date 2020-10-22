Самой любимой экранизацией россиян оказался «Гарри Поттер»

Самой любимой экранизацией россиян оказался &#171;Гарри Поттер&#187;
Все части "Гарри Поттера" стали культовыми для нескольких поколений кинозрителей. Фото: kinopoisk.ru

Электронная библиотека «ЛитРес» совместно со стриминговой платформой Okko провели опрос на тему самых удачных российских и зарубежных экранизаций.

Наиболее популярным ответом среди участников опроса стали фильмы о Гарри Поттере, снятые по одноименной серии романов британской писательницы Джоан Роулинг. Почетное второе место заняла трилогия «Властелин колец», в основу которой лег эпический роман англичанина Джона Р. Р. Толкина. «Бронза» опроса досталась фильму «Зеленая миля», экранизации произведения американского писателя Стивена Кинга.

В список также попала отечественная экранизация «Войны и мира» Льва Толстого, снятая Сергеем Бондарчуком. Самыми неудачными россияне сочли экранизации книг Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также «Темную башню» и «Хоббита».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российский кинопрокат сегодня вышла драма «Доктор Лиза».

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