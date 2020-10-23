Назван самый тяжелый день недели

Пятница не менее тяжелый день, чем понедельник. Фото: https://pixabay.com

Пятница не менее тяжелый день, чем понедельник. Фото: https://pixabay.com

Традиционно таковы называют понедельник, но психологи с этим не совсем согласны.

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова рассказала, что самым тяжелым днем недели является пятница. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

Она объяснила, что под конец рабочей недели человек устает. Помимо усталости к пятнице накапливается недоделанная работа, что становится причиной для стресса. Блинникова добавила, что лучше не откладывать на потом, ведь за это придется расплачиваться своим физическим и психологическим здоровьем.

Психолог пояснила, насколько важно научиться планировать свое время, чтобы ни один из дней недели не казался сложным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, как пережить вторую волну Covid-19 без агрессии и апатии. Специалист подытожила, что следует раствориться в процессе и расходовать свои силы спокойно, а не гнаться вперед в ожидании конечного результата.