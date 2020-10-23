Петербуржцев в пятницу ждет дождливая и облачная погода

В пятницу, 23 октября, в Северной столице погоду определит теплый сектор циклона, который сохранит облачную погоду, но временами могут продолжаться дожди.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в пятницу температура воздуха составит 10–12 градусов. Атмосферное давление будет существенно ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Также ожидается порывистый юго-западный ветер 5-10 метров в секунду.

Погода в Ленинградской области будет носить схожий характер с Петербургом. Температура области в регионе составит 7-12 градусов.

Отмечается, что теплый циклон постепенно переместится на запад к Мурманской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в ряд регионов России придет аномальная погода на следующей неделе. Планируется падение температуры на 1-2 градуса ниже нормы.