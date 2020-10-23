В Петербурге спустя 4 месяца задержали подозреваемых в похищении женщины

В Петербурге спустя 4 месяца задержали подозреваемых в похищении женщины
Выясняются прочие обстоятельства. Фото: pixabay

Злоумышленникам нужно было знать, где находятся ее родственники.

В Санкт-Петербурге спустя четыре месяца задержаны подозреваемые в похищении женщины 1979 года рождения. Как стало известно gazeta.spb.ru, фигурантками уголовного дела стали две местные жительницы.

По предварительным данным, злоумышленницы причастны к инциденту, который произошел в июне 2020 года. Неизвестные избили горожанку, а затем силой затолкали ее в автомобиль и увезли в неустановленное место. Там преступники требовали рассказать, где находятся брат и племянник женщины. После этого ее доставили в поселок Бугры, откуда похищенная смогла сбежать.

Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде, другую поместили в ИВС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что похищение девушки на Маршала Казакова оказалось ненастоящим.

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