Влада Топалова обвинили в излишнем внимании к партнерше в «Ледниковом периоде»

Зрители хотят, чтобы артиста выгнали из шоу – им неприятно следить за его поведением.

Влад Топалов участвует в шоу «Ледниковый период», в рамках которого готовит номера с Еленой Ильиной. Поклонники в комментариях под роликами с выступлениями пишут, что между партнерами как будто есть страсть. Фанаты считают, что Топалов плохо поступает, уделяя так много внимания фигуристке, ведь он женат на телеведущей Регине Тодоренко.

Некоторые считают, что Ильина провоцирует Топалова на измену и «слишком виснет» на нем. Поклонники советуют артисту целовать супругу, чтобы сохранить брак.

Сама Тодоренко никак не комментирует поведение супруга. Она, к слову, тоже принимает участие в шоу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко. Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью People Talk. В эфире она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Высказывание вызвало общественный резонанс.