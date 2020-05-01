Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Певец Влад Топалов, муж телеведущей Регины Тодоренко рассказал, что «устал» от травли его семьи из-за скандала с участием супруги.

«Я устал от всей этой злости и ненависти. Честно. Зла не держу ни на кого», — написал он в своем Instagram и предложил всем «двигаться дальше».

Регина Тодоренко оказалась в центре скандала после интервью People Talk. В эфире она заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. Высказывание вызвало общественный резонанс. После критики в свой адрес Тодоренко извинилась за свое высказывание. Кроме того, муж телеведущей Влад Топалов в этом же интервью обвинил женщин в том, что им изменяют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собчак заявила, что считает своим долгом защитить коллегу, потому что все имеют право на ошибку. Блогер подчеркнула, что Тодоренко не раз извинилась и непонятно, почему людям этого мало.