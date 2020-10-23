Названы новые способы интернет-мошенничества из-за Covid-19

Названы новые способы интернет-мошенничества из-за Covid-19
Новые виды мошенничества из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

В Интернете появились новые виды мошенничества из-за распространения коронавирусной инфекции. Злоумышленники атакуют электронные почты людей, так как многие сотрудники теперь работают на удаленке на домашних незащищенных компьютерах.

Как сообщает РБК со ссылкой на руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерия Баулина, мошенники целенаправленно атакуют домашние устройства дистанционных работников. Происходит это с помощью заражения компьютера пользователя вредоносными программами. После чего хакер получает доступ к корпоративной сети работника.

В итоге, мошенники предлагают сотрудникам от лица компании купить цифровые пропуска или оплатить штрафы за нарушение самоизоляции. Кроме этого, отправляют платные предложения с посещением видеоконференций от известных авторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге руководителей Елизаветинской больницы подозревают в мошенничестве.

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