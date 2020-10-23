В Петербурге выделили около 500 млн рублей для обеспечения семей доступным жильем

В Петербурге выделили около 500 млн рублей для обеспечения семей доступным жильем
"Молодежи – доступное жилье". Фото: pixabay.com

Санкт-петербургскому центру доступного жилья выделили бюджетные инвестиции в размере 488,9 млн рублей для обеспечения молодых семей недвижимостью.

Как сообщают в Смольном, на данные средства более 150 семей города смогут получить беспроцентные займы на 10 лет для приобретения квартир. Недвижимость будет предоставлена в рамках программы «Молодежи – доступное жилье».

«Сегодня в городе появляется все больше молодых семей, растет рождаемость. Наша задача – поддерживать молодых горожан и их семьи», – заявил Александр Беглов.

В этом году Центр доступного жилья уже помог приобрести жилье 533 петербуржцам. С момента его создания квартирами были обеспечены порядка 24,5 тысяч семей. Ежегодно Центр получает поддержку от города для обеспечения очередников доступным и комфортным жильем в соответствии с законом о бюджете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти из-за коронавируса люди стали чаще покупать загородную недвижимость.

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