Авиакомпания «Россия» добавила в зимнее расписание рейс из Петербурга в Анапу

В Северной столице авиакомпания «Россия» продлила рейсы в Анапу, Краснодар, Симферополь и Сочи на зимнее время.

Отмечается, что у жителей Петербурга в последнее время самыми популярными направлениями стали курортные города на берегу Черного моря. Цифры по пассажиропотоку в Анапу обогнали показатели прошлого года. Отметим, что рейсы в курортное место Краснодарского края были восстановлены уже в июле этого года.

Рост пассажиров в августе из Петербурга в Анапу вырос на рекордные 46,72%. Именно авиаперевозчик «Россия» занимает лидирующие позиции в этом направлении. В общей сложности за лето 2020 года в Анапу было отправлено около 70 тыс. петербуржцев. Благодаря этим показателям рейс сделали круглогодичным. Теперь отправиться из Пулково к берегу Черного моря можно и зимой.

Рейсы в Анапу из Петербурга будут осуществляться три раза в неделю – по четвергам, субботам и воскресеньям. Для удобства пассажиров подготовлен лайнер типа Airbus A-319, который способен вместить 120 кресел экономического класса и 8 бизнес-класса.

Вылет из аэропорта «Пулково» поставлен на 8:40 утра, прилет в Анапу – в 11:45. Обратный рейс – с 12:35. Прибытие в Северную столицу – в 15:35.

Зимнее расписание начнет работу с 25 октября. При составлении графика полетов учитывались интересы пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 3 ноября удвоится количество рейсов из Петербурга в Стамбул.