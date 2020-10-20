С 3 ноября удвоится количество рейсов из Петербурга в Стамбул

Компания Turkish Airlines стала первой, кто возобновил международные рейсы из Петербурга с 2 августа после продолжительного застоя из-за пандемии COVID-19. Фото: pixabay.com

Компания Turkish Airlines стала первой, кто возобновил международные рейсы из Петербурга с 2 августа после продолжительного застоя из-за пандемии COVID-19. Фото: pixabay.com

Уже через пару недель для желающих отправиться в заграничную поездку будет увеличено количество ежедневных рейсов из Северной столицы в Стамбул авиакомпании Turkish Airlines.

С 3 ноября самолеты турецкой авиакомпании будут курсировать между аэропортом Пулково и Стамбулом дважды в день без выходных, о чем уведомляет пресс-служба воздушных ворот Северной столицы во вторник, 20 октября. Помимо дневного рейса в 16:05 добавится ночной — он будет вылетать из Петербурга в 2:45, а приземлится в столице Турции в 6:10 утра.

Перевозку пассажиров будут осуществлять на воздушных судах Airbus A 321 и Airbus A 321 Neо, рассчитанных на 180 человек каждый. Рейсы, отмечают в Пулково, удобны для стыковочных перелетов из Стамбула.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из петербургского аэропорта начнут летать регулярные рейсы в Женеву.