Владельцы iPhone 12 раскрыли недостатки смартфона

Пользователи iPhone 12 уже смогли найти недостатки смартфона. Многие жалуются на незначительные отличия от предыдущей модели.

Об этом сообщает издание MacRumors, которое проанализировало отзывы обладателей смартфона.

Первые владельцы iPhone 12 отметили, что на металлических гранях устройства остается много отпечатков от пальцев. Кроме того, многие не нашли существенной разницы между флагманскими смартфонами Apple прошлого и этого года. Минимальны различия оказались, в том числе в съемке фотографий и видео.

Некоторые владельцы так и не увидели апгрейда биометрического сенсора – скорость его работы осталась такой же, что и в предыдущих моделях.

При этом многие положительно оценили редизайн серии, отметив, что прямоугольная форма корпуса с прямыми углами более комфорта для телефона.

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