Петербуржцы с утра стоят в очередях за новым iPhone 12

Петербуржцы с утра стоят в очередях за новым iPhone 12
iPhone 12 и iPhone 12 mini. Фото: Apple

В российских магазинах с 23 октября стартовали продажи последнего смартфона Apple — iPhone 12. Петербуржцы выстроились в очереди, чтобы оказаться в числе первых обладателей новых гаджетов.

Как сообщает 78.ru, не менее двадцати жителей Северной столицы стоят очереди в фирменный магазин в ТЦ «Галерея» с самого открытия точки. При этом очередь образовалась на улице, перед входом в торговый центр. Известно, что многие из петербуржцев стоят за новым айфоном без масок, а также не соблюдают социальную дистанцию. Однако на входе в «Галерею» мало кому измеряют температуру.

Напомним, предзаказ на базовые базовые iPhone 12 и iPhone 12 Pro открылся с 21 октября. В магазинах они появились с 23 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван главный недостаток нового iPhone 12 от Apple.

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