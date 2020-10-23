У сотрудника пресс-службы губернатора Петербурга обнаружили COVID-19

В пресс-службу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова прокрался коронавирус. Диагноз якобы подтвердили у исполняющей обязанности пресс-секретаря главы города.

Такая информация распространяется в Telegram-каналах. Уточняется, что коронавирус был обнаружен у исполняющей обязанности пресс-секретаря губернатора Ларисы Головиной.

Отметим, что сотрудница с таким же именем, по данным сайта городской администрации, занимает должность заместителя руководителя пресс-службы, которую возглавляет Инна Карпушина.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что власти Петербурга продлили все «коронавирусные» запреты и ограничения до 29 ноября. В Смольном также не исключают, что при ухудшении эпидемиологической обстановки людей старше 65 лет могут отправить на обязательную самоизоляцию.