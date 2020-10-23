Россиян предупреждают о росте цен на продукты к Новому году

Россиян предупреждают о росте цен на продукты к Новому году
Макароны станут дороже. Фото: Pixabay

Россиянам стоит приготовиться к тому, что цены на продукты вырастут уже в ближайшее время.

О том, что станет дороже к Новому году, рассказал директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что подорожают макароны, поскольку дороже стала продовольственная пшеница.

Мясо и молоко также подорожает из-за роста цен на корм для скота.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу. При этом рост цен он связал с тем, что российским производителям намного проще продавать продукт за границу «с корабля».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что к 2024-му году в России существенно подешевеют электрокары. Ожидается, что в цене они сравнятся с обычными автомобилями.

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