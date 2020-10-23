«Ахмату» пришлось извиниться после нападения фаната на судью

Футбольный клуб «Ахмат» выступил с извинениями перед арбитром Богданом Головко. Его избили после судейства на матче молодежного первенства России против «Спартака».

Извинения были опубликованы на сайте «Ахмата». Там пояснили, что после матча болельщик выбежал на поле и «попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра». При этом сотрудники службы безопасности вывели его за периметр стадиона.

В клубе осудили такой поступок и пообещали провести внутреннее расследование, а также наказать сотрудников, которые допустили выход болельщика на поле.

Матч между молодежными командами «Ахмата» и «Спартака» прошел в пятницу, 23 октября. Завершился он нулевой ничьей. После финального свистка на поле оказался болельщик, который ударил судью в пах и по ногам, а также толкнул в спину.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что футболист Артем Дзюба сменил имидж.