Несогласованная акция в поддержку Фургала собрала около 300 человек в Хабаровске

Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, собрала в столице региона около 300 человек.

Информация об этом появилась на сайте администрации Хабаровского края. Сообщается, что в субботу, 24 октября, митингующие традиционно вышли к зданию краевого правительства. При этом, не смотря на холодную погоду и выпавший снег, собравшиеся пошли по улицам города.

Отмечается, что в Хабаровске из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Поэтому все пришедшие находятся под пристальным вниманием силовых структур.

За все время несанкционированных акций в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала пресечено 337 административных правонарушений. Из них – штрафы на сумму свыше 2,3 млн рублей, 48 административных арестов и 37 обязательных работ.

Напомним, что акции в поддержку Сергея Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июня. После задержания экс-губернатора люди выходят на улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прошлую субботу, 17 октября, на акцию в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на площадь вышло около 500 человек.