Полиция выписала штрафы за незаконное проживание мигрантов в Красносельском районе

В Северной столице сотрудники полиции провели масштабный профилактический рейд по многоквартирным домам Красносельского района. В жилых домах выявлены незаконные проживания мигрантов и одна квартира с подозрением на притон для проституции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в ходе проверок за сутки участковыми полиции было проверено около 3,2 тыс. квартир в 26 жилых домах Красносельского района. Стражи порядка выявили 122 квартиры, сдача которых в аренду вызвала сомнение.

Кроме этого, обнаружены 3 квартиры на Ленинском проспекте с незаконным массовым проживанием иностранных жителей. 14 мигрантов привлечены к административной ответственности, а также возбуждено 2 административных дела о правонарушениях в сфере миграции.

Уточняется, что в одной квартире продолжатся проверки на предмет нахождения там притона для занятий проституцией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в коммуналке на 7-й Красноармейской найден изувеченный труп.