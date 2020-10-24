Харламов рассказал о своем высмеивании Гузеевой

Юморист объяснил, с чем все началось и, кажется, не собирается останавливаться.

Юморист Гарик Харламов рассказал, почему так часто шутит над телеведущей Ларисой Гузеевой. Все началось с поста артиста – он выложил в Instagram-аккаунт отрывок мультфильма «Простоквашино», а в качестве озвучки взял слова Гузеевой из передачи «Давай поженимся!», где она критикует очередного жениха.

Эту публикацию широко обсуждали, «поднялся какой-то вой», объясняет шоумен в эфире YouTube-шоу «БЕЗ ДУШИ» блогера Данилы Поперечного. Несмотря на критику, Харламов продолжил подсмеиваться над Гузеевой. В какой-то момент телеведущая не выдержала и прокомментировала происходящее в соцсетях в очередном выпуске «Давай поженимся!». Она призналась, что юморист ее «задолбал».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гарик Харламов рассказал, почему разводится с Кристиной Асмус.