Ленобласть вошла в число стабильных регионов по Covid-19

Ленобласть вошла в число стабильных регионов по Covid-19
Коронавирус в Ленинградской области также набирает обороты. Фото: lenobl.ru

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о динамике заболеваний коронавирусной инфекцией в регионах России. Ленинградская область вошла в четверку самых стабильных уголков России по суточному приросту Covid-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Агаси Тавадяна, в число стабильных регионов, в которых показатель распространения коронавируса имеет «зеленую» динамику, то есть небольшую, также вошли – Краснодарский край, Чечня и Ингушетия.

Кроме этого, Агаси Тавадян отметил и регионы с тяжелой ситуацией, которые входят в «темно-красную» зону. В эту категорию попали Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область и Ненецкий автономный округ.

Отмечается, что в целом в стране усиливается динамика заболевания коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области будут проводить до 4 тыс. тестов на коронавирус в день.

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