Ленобласть будет проводить до 4 тысяч тестов на коронавирус в день

Ленобласть будет проводить до 4 тысяч тестов на коронавирус в день
Александр Дрозденко. Фото: Balpthoto

Власти Ленинградской области решили усилить борьбу с коронавирусной пандемией, увеличив объем тестирования населения на коронавирусную инфекцию.

Об этом стало известно в понедельник, 19 октября. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, было принято решение об увеличении количества ежедневных обследований до четырех тысяч тестов в день.

В администрации 47 региона рассказали, что для увеличения объема обследований будут увеличены существующие мощности лабораторий государственных учреждений.

Кроме того, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к руководителям организаций всех форм собственности с призывом обеспечить обследование своих сотрудников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный санитарный врач Ленобласти заявила о росте «домашних очагов» заболеваемости COVID-19.

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