Главный санитарный врач Ленобласти заявила о росте «домашних очагов» заболеваемости COVID-19

Государственных служащих, болеющих COVID-19, сейчас зарегистрировано 38 против 13 в сентябре. Кроме того, на данный момент подхватили коронавирус 16 офисных работников, тогда как в сентябре таковых было 5. Фото: pixabay.com

Государственных служащих, болеющих COVID-19, сейчас зарегистрировано 38 против 13 в сентябре. Кроме того, на данный момент подхватили коронавирус 16 офисных работников, тогда как в сентябре таковых было 5. Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк обратила внимание на то, что коронавирусом чаще всего заражаются от родственников или ближайшего окружения.

На сегодняшний день в регионе число «домашних очагов» заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличилось с 10 (на начало сентября) до более чем 50. В общей сложности, заразившихся таким образом — порядка 170 человек, информирует пресс-служба администрации Ленобласти.

Ольга Историк подчеркивает, что люди старше 65 лет, находящиеся в группе высокого риска, в 77% случаев инфицируются именно от родных. Кроме того, подверженными риску заражения остаются сотрудники сферы здравоохранения — сейчас из них болеет COVID-19 105 человек, тогда как в сентябре было 24. В сфере образования заразились 73 человека против 26 на начало сентября. Госслужащие и офисные работники также находятся в зоне риска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили уязвимое место SARS-CoV-2&