Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел на удаленную работу

Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел на удаленную работу
В сообщении не уточняется, сколько Беглов будет работать удаленно. Фото: gov.spb.ru

В субботу, 24 октября, в пресс-службе администрации Северной столицы уведомили, что губернатор Александр Беглов переходит на удаленный режим работы.

Градоначальник будет работать дистанционно, поскольку он, возможно, контактировал с людьми, которые сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заседания и совещания с участием главы Петербурга в течение ближайшего времени будут проводиться в формате видеоконференции.

В Смольном добавляют, что Беглов решил работать из дома, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье сотрудников администрации и многих других людей, с которыми ежедневно контактирует губернатор по рабочим вопросам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые приступили к разработке вакцины против COVID-19 в новом формате. Препарат хотят выпускать в виде капель в нос.

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