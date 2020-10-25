Ремонт помешает свободному проезду по петербургской дамбе

В период с 26 по 31 октября на петербургской дамбе будут проводиться плановые работы. На это время будут введены ограничения дорожного движения.

Как сообщили в Комплексе защитных сооружений Петербурга от наводнений, проезд наземного транспорта будет затруднен на мосту водопропускного сооружения В-4 с Финской стороны. Там с понедельника будут проводить ремонтно-восстановительные работы.

Движение транспорта будет временно ограничено по левой и средней полосам, отметили в пресс-службе.

Дирекция КЗС принесла водителям извинения за временные неудобства и просит следить за разметкой, знаками и ограничениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничили движение машин по улице Рубинштейна. Теперь по выходным далеко не каждая машина может проехать по «барной улице».