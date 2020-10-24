В Петербурге ограничили движение машин по улице Рубинштейна

В Петербурге ограничили движение машин по улице Рубинштейна
Улица Рубинтшейна. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Теперь автомобилисты далеко не всегда смогут проехать по участку дороги.

В пятницу вечером, 23 октября, вступило в силу ограничение движения автотранспорта по улице Рубинштейна. Об этом сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Теперь по выходным далеко не каждая машина может проехать по «барной улице». После 22 часов и до 8 утра в пятницу и субботу проезд для них закрыт. Есть, конечно же, исключения: проезд разрешен для местных жителей, для сотрудников предприятий, работающих на улице, также проехать могут автомобили инвалидов, почты и машины обслуживающих предприятий.

Ограничения также будут действительны в течение праздничных дней. Отмечается, что такое решение приняли, полагая, что именно ночью на Рубинштейна наблюдается наибольший наплыв людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат движение по Конногвардейскому бульвару до 26 октября.

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