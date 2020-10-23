В Петербурге ограничат движение по Конногвардейскому бульвару до 26 октября

Ограничение движения по нечетной стороне Конногвардейского бульвара связано с проведением ремонта по замене оборудования газопровода. Перекрытие дорог продлится с 24 по 26 октября.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), с 24 октября по 25 октября полностью закрывается движение транспорта по нечетной стороне Конногвардейского бульвара от Замятина переулка до площади Труда. А также закрывается направление движения транспорта по Замятину переулку от Английской набережной к Конногвардейскому бульвару.

Кроме этого, с 30 октября по 1 ноября закрывается движение транспорта по Замятину переулку от Галерной улицы до Конногвардейского бульвара.

Не смотря на перекрытие дорог, ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасность для пешеходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ограничат передвижение лиц старше 60 лет из-за коронавируса.