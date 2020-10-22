В Петербурге ограничат передвижение лиц старше 60 лет из-за Covid-19

Не забываейте носить маски и используйте антисептики. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Не забываейте носить маски и используйте антисептики. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Со следующей недели в Северной столице начнут работать мобильные контрольно-надзорные группы по выявлению нарушений, связанных с коронавирусными мерами. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Уточняется, что группы будут сформированы на базе районных администраций. Они будут ежедневно проверять соблюдение предпринимателями стандартов безопасной деятельности, а также вести постоянный мониторинг обстановки в районе.

В первую очередь будут проверять объекты торговли, общественного питания, места большого скопления людей. Особое внимание будет уделено безопасности на транспорте: проверят как городские транспортные службы, так и коммерческих перевозчиков.

Также проверят наличие QR-кода безопасной деятельности. Нарушителей привлекут к ответственности. Сначала они получат предупреждение, в случае повторного выявления нарушений – штраф, при злостном уклонении последует приостановка деятельности.

Кроме этого, планируется запустить «горячую линию» по вопросам, связанным с противодействием коронавирусу.

Вводятся ограничения и на передвижение лиц в возрасте 60-65 лет. Работодателям уже рекомендовано перевести их на удаленный режим работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге число заразившихся коронавирусной инфекцией перевалило за 54 тыс. человек.