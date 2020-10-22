Число заболевших COVID-19 в Петербурге перевалило за 54 тысячи

В Петербурге за все время пандемии коронавирус диагностировали более чем у 54 тысяч горожан.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса, которые были опубликованы в четверг, 22 октября.

Так, за последние сутки инфекция была выявлена у 697 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 54668 пациентов.

Отметим, что в России с начала пандемии выявили более 1,4 миллиона заболевших. Выздороветь также успело более миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, почему смертность от коронавируса в Петербурге выросла в два раза. Свое объяснение дали в Смольном. По мнению вице-губернатора Олега Эргашева, это связано с ростом числа тяжелых случаев. Этот показатель вырос в связи с тем, что легких пациентов с коронавирусом перестали госпитализировать.