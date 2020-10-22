В Смольном объяснили, как смертность от коронавируса в Петербурге выросла в два раза

Жители Петербурга начали чаще болеть тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, чем весной этого года. С этим связан и рост числа смертельных случаев.

Об этом в эфире телеканала 78.ru сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. По его словам, весной всех заболевших госпитализировали, однако летом эту технологию изменили – больные с легкой формой коронавируса теперь лечатся дома.

В результате многие обращаются к врачу только через неделю после появления симптомов, что грозит тяжелой реакцией иммунной системы. Так многие попадают в больницу уже в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что холодная зима может стать препятствием для распространения коронавируса. Такое мнение высказал руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.