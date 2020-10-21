Академик заявил, что холодная зима может стать препятствием для распространения коронавируса

Руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, как холодный сезон может повлиять на обострившуюся ситуацию с коронавирусом.

По словам специалиста, стоит психологически подготовиться к тому, что вспышка заболеваемости может растянуться на несколько месяцев — этому способствует осенне-зимний период, влияющий на иммунитет. Кроме того, несмотря на появление вакцины, результаты кампании по вакцинации будут заметны только спустя время.

Тотолян также отметил, что, если зима будет сырой и теплой — зараженных снова станет больше, а вот на фоне морозов вирусы, наоборот, распространяются гораздо медленнее, передает ТАСС. При этом ученый считает, что ужесточать ограничительные меры не требуется, а вот ответственно соблюдать уже действующее — необходимо, поскольку они крайне эффективны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России приступили к разработке единой вакцины от гриппа и коронавируса.