Академик заявил, что холодная зима может стать препятствием для распространения коронавируса

Академик заявил, что холодная зима может стать препятствием для распространения коронавируса
Ученый относится к заболеваемости без паники, однако горожане встревожены рекордным ростом случаев заражения. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Руководитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал, как холодный сезон может повлиять на обострившуюся ситуацию с коронавирусом.

По словам специалиста, стоит психологически подготовиться к тому, что вспышка заболеваемости может растянуться на несколько месяцев — этому способствует осенне-зимний период, влияющий на иммунитет. Кроме того, несмотря на появление вакцины, результаты кампании по вакцинации будут заметны только спустя время.

Тотолян также отметил, что, если зима будет сырой и теплой — зараженных снова станет больше, а вот на фоне морозов вирусы, наоборот, распространяются гораздо медленнее, передает ТАСС. При этом ученый считает, что ужесточать ограничительные меры не требуется, а вот ответственно соблюдать уже действующее — необходимо, поскольку они крайне эффективны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России приступили к разработке единой вакцины от гриппа и коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 нии пастера новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стоимость автомобилей в России с начала года выросла на 3-15%
Путин поздравил Михалкова с 75-летием и выпил с ним по видеосвязи шампанского
В Петербурге протестировали беспилотное такси с модулем распознавания
Академик заявил, что холодная зима может стать препятствием для ...
«Горэлектротранс»: троллейбусу Петербурга исполняется 84 года
В октябре над небом Петербурга может появиться северное сияние
Матч «Зенит» — «Рубин» 24 октября ограничит ...
В Честь 800-летия Александра Невского в Петербурге могут провести световое шоу