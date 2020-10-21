В России начали разработку единой вакцины от гриппа и коронавируса

Научный центр «Вектор» в Новосибирской области занимается созданием объединенной вакцины, которая будет способна предоставить защиту от гриппа и коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центра Рината Максютова.

По словам Рината Максютова, работы проводятся в новосибирском Центре «Вектор». Главная задача – создать препарат, способный обеспечить защиту одновременно от сезонного гриппа и коронавируса.

Напомним, ранее, 14 октября, в Центре «Вектор» была зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса, которая предусматривает лечение при тяжелом течение инфекции у человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, вакцина новосибирского Центра «Вектор безопасна для пожилых и аллергиков. Кроме этого, создатели вакцины планируют провести клинические испытания препарата на людях в возрасте от 14 до 17 лет, не меняя состав лекарства.