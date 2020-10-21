Вакцина «Вектора» от коронавируса безопасна для пожилых и аллергиков

Руководитель центра «Вектор», разработавшего вторую вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», Ринат Максютов заявил о безопасности препарата для пожилых людей и аллергиков.

По итогам испытательных этапов, вакцина также не представляет опасности для здоровых людей, пациентов с хроническими заболеваниями. Более того, специалисты рассматривают возможность дальнейшего использования вакцины «ЭпиВакКорона» для клинических исследований на детях в возрасте 14-17 лет, не меняя состав препарата. Об этом Максютов заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», пишет в среду, 21 октября, РИА Новости.

Напомним, что «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована на прошлой неделе, о чем объявил сам Владимир Путин. Первой появившейся в России вакциной от коронавируса была разработка центра Гамалеи «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что действие вакцины против COVID-19 может быть эффективно не для всех людей.