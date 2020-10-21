В России назвали категорию людей, которым вакцина от Covid-19 может быть неэффективна

В России назвали категорию людей, которым вакцина от Covid-19 может быть неэффективна
Вакцина от коронавируса может быть неэффективной. Фото: pixabay.com

Действие вакцины коронавируса может не сработать на определенную группу людей. Связано это с выработкой антител организма, а не с состоянием здоровья.

Как сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в интервью порталу URA.RU, проблема неэффективного использования препарата от коронавируса может наблюдаться только у людей с иммунодефицитом. Зависит это, по мнению вирусолога, не от состояния здоровья, а от особенностей организма, которые мало изучены.

Кроме этого, Анатолий Альтштейн подверг сомнению информацию о том, что у пожилых людей плохо вырабатываются антитела. Также это касается людей, которые испытывают стресс или принимают противовоспалительные препараты, алкоголь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за сутки выявлено 15 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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