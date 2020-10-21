В России за сутки коронавирусом заболели 15 700 человек

За сутки на территории России коронавирусных больных стало на 15 700 человек больше. Всего в стране зафиксировали 1 447 335 случаев заражения.

Об этом стало известно в среду, 21 октября. Как сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф», новые случае заражения Covid-19 были зафиксированы в 85 регионах.

Так, из общего числа 25,9 % переносят болезнь бессимптомно. Впервые с начала пандемии число смертей составило 300 за сутки. Количество выздоровевших тоже возросло — 10 952 человека за день.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса за сутки скончались 49 человек.