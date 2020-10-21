В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 49 человек

В Петербурге от коронавируса за сутки скончались 49 человек
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

Коронавирусная инфекция нового типа продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в городе зафиксировали 49 летальных исходов пациентов, сдавших положительный тест на Covid-19.

Об этом стало известно сегодня, 21 октября. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, за последние 24 часа в городе выявлено 684 инфицированных, побороть болезнь смогли 343 человека, скончались — 49.

С начала пандемии в Петербурге число погибших от новой болезни горожан достигло 3 509.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения COVID-19 за неделю.

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