Urban Battle определил чемпионов-экстремалов в Санкт-Петербурге

Tele2 подвела итоги всероссийских соревнований по уличным видам спорта Urban Battle. Онлайн-трансляция финала прошла одновременно в 8 городах России, принимающих участие в проекте. В каждом городе была выбрана лучшая команда. 300 000 рублей и звание сильнейших райдеров Санкт-Петербурга получили участники команды «Стрит Лига».

Urban Battle объединил в себе состязания всероссийского масштаба и экстремальный драйв-тест 4G-интернета Tele2 в разных городах. Проект стал настоящим состязанием лучших экстремалов страны. Представители разных направлений от ВМХ до скейтбординга и паркура выступали вместе, выполняли сложные трюки во время заезда по родному городу и тестировали качество мобильного интернета Tele2.

Итоговые видеоролики заездов оценивало жюри, в состав которого вошли спортсмены международного уровня: чемпионка России по скейтбордингу Ксения М а ричева, член Олимпийской сборной России по BMX-фристайлу Константин Андреев, роллер мирового уровня Кирилл Галушко, прорайдер и тренер по самокату Александр Баюнов, чемпион мира по трикингу Алексей Доронин.

Жюри оценивало технику исполнения, зрелищность, сложность элементов и общее впечатление от команды. В Санкт-Петербурге за звание лучшей боролись 8 команд. В итоге победителем регионального этапа и обладателем приза в 300 000 рублей стала команда «Стрит Лига». Ребята катались и тестировали мобильный интернет Tele2 на Крестовском острове в районе метро «Зенит» и стадиона «Газпром Арена». Видеоролики участников состязаний и запись финала можно посмотреть на сайте проекта Urban Battle.

Интересно, что участники из Санкт-Петербурга взяли больше всего командных и индивидуальных призовых мест в пяти разных номинациях.

Приз зрительских симпатий – 2-е место «Экстрим Вызов», 3-е место «Стрит Лига».

Специальный приз и поездка в Сочи — BlackBob.

Победители номинации BMX – 2-е место Евгений Симанов («Стрит Лига»), 3-е место Артем Перепилица (Raiders).

Агрессивное катание на роликах – 2-е место Илья Борисов («Бэха Олега»), 3-е место Артемий Кузьменко («Бандитский Петербург»).

Кикскутеринг – 3-е место Илья Оразов («Стрит Лига»).

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Петербургские спортсмены оказались одними из самым сильных и были отмечены жюри, ребята забрали большую часть номинаций, и это еще один показатель профессионализма участников. Благодаря проекту и онлайн-трансляции с помощью 4G Tele2 почти 1,5 миллиона зрителей смогли лично убедиться в качестве нашей связи. А сам Urban Battle стал прекрасной площадкой для демонстрации возможностей участников и олицетворением нашей стратегии – поддерживать стиль жизни наших абонентов».