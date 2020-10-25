В Китае ученые развенчали популярные мифы о пользе и вреде молока

Молоко на голодный желудок не следует пить тем, кто страдает от непереносимости лактозы. Фото: unsplash.com

Молоко на голодный желудок не следует пить тем, кто страдает от непереносимости лактозы. Фото: unsplash.com

Ученые из КНР опровергли наиболее распространенные домыслы о молоке. К примеру, молоко можно и даже нужно пить на голодный желудок, вопреки популярному мнению.

Как сообщает газета Science and Technology Daily, жиры и лактоза, содержащиеся в молоке, насыщают организм, а сывороточный белок защищает слизистую оболочку от воспаления и оказывает антибактериальный эффект.

Молоко на голодный желудок не следует только пить тем, кто страдает от непереносимости лактозы. У них после употребления молока может появиться вздутие, диарея и общее ухудшение самочувствия.

Кроме того, молоко не поможет тем, кто хочет отбелить кожу. Молекулы белка слишком большие, чтобы кожа могла их впитать. Но маска с добавлением молока хороша для увлажнения и охлаждения кожи, особенно после загара.

Кипячение молока не ухудшает его полезные свойства. А пастеризованное или ультрапастеризованное молоко можно просто подогреть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что китайский врач развеял популярный миф о правильном питании.