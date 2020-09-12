Китайский врач развеял популярный миф о правильном питании

Главный врач и профессор университета китайской медицины Пекина Чжан Чуньжун развеял миф о полезных свойствах яблок.

Как сообщает китайский портал Sohu, ссылаясь на слова медика, при употреблении яблок нужно соблюдать ряд правил. Например, сочетание яблок с бататом в пище может обернуться желудочно-кишечным расстройством или заболеванием.

Яблоки лучше есть приготовленными на пару или сваренными. Такой способ приготовления повышает пищевую ценность фрукта. Также специалист посоветовал разнообразить рацион питания, не зацикливаясь на одной и той же еде.

Тем не менее врач признал, что яблоки могут принести и большую пользу организму. Так, их употребление может помочь в предотвращении развития рака, расслабить кишечник и нормализовать стул, снизить уровень сахара и липидов в крови, а также повысить иммунитет.

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