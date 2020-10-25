В «Аэрофлоте» назвали возможный срок возобновления полетов в Европу

Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предположил возможные сроки возобновления авиасообщения с европейскими странами и увеличения числа внешних рейсов.

Как сообщает ТАСС, глава «Аэрофлота» рассказал об этом в фильме «Опасный вирус. План спасения», который выйдет вечером 25 октября на канале «Россия 1». По словам Савельева, Россия может возобновить полеты в страны Европы в конце зимы.

По словам главы российской авиакомпании, сейчас мало кто решается ввести в стране тотальный локдаун. Объяснил он это тем, что никто не хочет наносить второй удар по экономике. Савельев предполагает, что уже в феврале-марте Россия начнет увеличивать полеты в Европу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами. Теперь самолеты будут летать в Сербию и Кубу.