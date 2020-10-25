Петербург пошел в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год

Петербург пошел в пятерку городов, где россияне хотят встретить Новый год
Новый год на Дворцовой площади в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Северная столица оказалась одним из самых популярных городов, в которые жители России хотят прилететь на новогодние праздники.

Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip. Так, для поездки на Новый год в этот раз россияне выбрали Сочи, Краснодар, Калининград и «две столицы» — Москву и Санкт-Петербург. Именно в эти города россияне приобрели больше всего билетов.

Также туристы купили много авиабилетов на новогодние праздники в Минеральные Воды, Симферополь, Уфу, Ростов-на-Дону и Новосибирск, передает RT.

При этом отмечается, что по сравнению с 2019 годом средняя стоимость билетов на самолет в период зимних праздников снизилась почти на 2 тыс. рублей — с 7,7 тыс. до 5,9 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали живую елку для Нового года на Дворцовой площади.

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