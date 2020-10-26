Авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновили спустя 5 лет

Авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновили спустя 5 лет
Возобновились рейсы из Петербурга в Хабаровск. Фото: pixabay

В понедельник, 26 октября, авиакомпания Nordwind Airlines запустила авиарейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Данной возможности между городами не было 5 лет.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу хабаровского аэропорта, полеты между Северной столицей и Хабаровском будут осуществляться 2 раза в неделю – в понедельник и четверг. Рейс будет обслуживать широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Россия» добавила в зимнее расписание рейс из Петербурга в Анапу. Теперь добраться до курортного города Краснодарского края можно три раза в неделю – по четвергам, субботам и воскресеньям.

Напомним, зимнее расписание начнет работу с 25 октября. При составлении графика полетов учитывались интересы пассажиров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейсы аэропорт пулково новости спб хабаровск


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновили спустя 5 лет
В Пулково 26 октября задержали рейс в Москву
Тимати с кроссовками за «два миллиона» высмеяли за «понты»
На севере КАД иномарка врезалась в легковушку и уехала
Цискаридзе возмутился из-за высоких цен на кофе в Сочи
В Невском районе в ДТП пострадал пешеход на самокате
В Петербурге в понедельник потеплеет
Гном Гномыч пожаловался на серьезные нагрузки