Авиарейсы из Хабаровска в Петербург возобновили спустя 5 лет

В понедельник, 26 октября, авиакомпания Nordwind Airlines запустила авиарейсы между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Данной возможности между городами не было 5 лет.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу хабаровского аэропорта, полеты между Северной столицей и Хабаровском будут осуществляться 2 раза в неделю – в понедельник и четверг. Рейс будет обслуживать широкофюзеляжный самолет Airbus A330-200.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авиакомпания «Россия» добавила в зимнее расписание рейс из Петербурга в Анапу. Теперь добраться до курортного города Краснодарского края можно три раза в неделю – по четвергам, субботам и воскресеньям.

Напомним, зимнее расписание начнет работу с 25 октября. При составлении графика полетов учитывались интересы пассажиров.