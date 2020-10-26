В России увеличилось число регионов с безработицей от 10%

В России число регионов, в которых уровень безработицы вырос до 10% и выше, увеличилось в 2020 году. В 13 уголках России выявлены проблемы с трудоустройством.

По данным исследования РИА Новости, которое составлено на основе статистики Росстата, в стране за июнь-июль текущего года уровень безработицы составил 6,3%. Кроме этого, отмечается, что к августу около 18,5% россиян находились в безработном состоянии не менее 12 месяцев.

При этом, более 27,1% жителей сельской местности находятся в состоянии более длительного поиска работы. В городах количество таких людей составило 14,7%.

Среди регионов с наибольшим уровнем безработицы за 2020 год выделяют Ингушетию – 30,7% не трудоустроенных горожан, а также Тыву – 22,3% и Чечню – 21,7%. В Северной Осетии и Дагестане статистика показывает результаты в более чем 16%.

Регионом с наименьшим уровнем безработицы за текущий год стал Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,5%. На втором месте расположилась столица России. В Москве показатель безработицы достиг 2,7%. Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский автономный округ – 3,2%. Четвертую и пятую строчку поделили Санкт-Петербург и Хабаровский край – 3,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Северной столице общепиту запретили работать по ночам до конца осени.