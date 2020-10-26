Петербург вошел в тройку городов, куда россияне мечтают переехать

В Северную столицу хотят переехать на постоянное место жительство около 13% россиян. Основным критерием для жизни в Петербурге жители страны назвали комфортную городскую среду.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, большинство россиян планируют или мечтают о переезде в столицу России. Такой результат назвали 24% респондентов опроса. Главной характеристикой для жизни в Москве люди назвали высокий уровень зарплат по стране.

Кроме этого, россияне не против переехать в Краснодарский край из-за комфортных климатических условий. На юге страны мечтают жить 18% жителей страны.

Тройку популярных направлений для жизни в России замыкает Северная столица. Около 13% хотели бы связать свою жизнь с Санкт-Петербургом из-за приятной городской среды.

Отмечается, что в России планируют переезд из одного региона в другой не более 20% жителей страны. 39% – изредка думают об этом. 31% россиян не планируют покидать родной край, а 10% еще не думали о смене места жительства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России увеличилось число регионов с уровнем безработицы выше 10%.