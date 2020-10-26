В Петербурге объяснили причину бессимптомного коронавируса у пациентов

Бессимптомное протекание коронавирусной инфекции в организме человека связано с проблемами иммунитета. Об этом рассказал и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин, сообщили «Известия».

По словам Андрея Васина, данное течение болезни у человека может быть связано с тем, что организм не способен распознать чужеродный антиген и воспринимает его как собственный. Из-за этого у пациента не проявляются симптомы, а также не происходит воспалительных и защитных реакций.

Кроме этого, специалист отметил, что данный случай уже был описан учеными из Китая. Вирус не проявляет своей активности, но при этом задерживается в организме пациента на длительное время. Такое течение болезни также характерно для туберкулеза и холеры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус.