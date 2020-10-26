Инфекционист рассказал, как проверить себя на коронавирус

Проверить себя на наличие коронавирусной инфекции в организме можно с помощью нескольких способов. Существуют варианты исследования, о которых рассказал российский инфекционист и вакцинолог, главный врач медицинского Центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.

По словам Евгения Тимакова, есть три основных вида исследования на коронавирус – это выполнение мазка ПЦР и двух тестов, которые позволят определить два разных вида антител.

Мазок ПЦР подходит для тех, кто заразился после контакта с уже больным человеком. По данному анализу можно определить степень размножения коронавирусной инфекции в организме. Тест можно выполнить двумя способами, взяв анализ через носоглотку или через ротоглотку.

Отмечается, что наиболее точный результат, если взять сразу оба мазка, после чего смешать их в одной пробирке.

В остальных случаях, как прошло 14 дней с момента болезни, стоит сдавать тесты на наличие антител в организме. Связано это с тем, что по словам Евгения Тимакова антитела образуются в организме только на 7-10 день болезни.

Кроме этого, сдать ПЦР после болезни также необходимо. Мазок позволит определить степень активности вируса – человек может выздороветь, но при этом быть переносчиком болезни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Великобритании женщина 10 месяцев страдает от симптомов коронавируса.