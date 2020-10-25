В Великобритании женщина 10 месяцев страдает от симптомов коронавируса

В Великобритании женщина 10 месяцев страдает от симптомов коронавируса
Все это время она страдала от болей в груди, внезапных потерь сознания, затрудненного дыхания и болей в суставах. Фото: pixabay.com

В Великобритании 53-летняя местная жительница болеет коронавирусом на протяжении десяти месяцев. Она заболела еще в прошлом декабре, во время отпуска на Карибском море.

Как сообщает The Sun, в международном аэропорту она пообщалась с китайцами из Уханя, и весь свой недельный отпуск провела в кровати с лихорадкой, кашлем и отсутствием обоняния. По возвращении домой она обратилась ко врачам, однако никто из них не смог понять, чем она болеет. Они обнаружили лишь то, что ее внутренние органы и железы долгое время не работали должным образом.

О том, что она заболела коронавирусом, британка узнала лишь в июне, когда сдала на исследование плазму крови. Все это время она страдала от болей в груди, внезапных потерь сознания, затрудненного дыхания и болей в суставах.

Кроме того, британка пожаловалась, что до болезни могла похвастаться красноречием. Она работала журналисткой на радио ВВС. Однако затяжная болезнь «подарила» ей ухудшение кратковременной памяти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, какие ошибки россияне допускают при ношении масок.

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